Celebrity in aeroporto Se lo stile decolla

Leggi su amica

(Di martedì 28 dicembre 2021) Irina Shayk con un total look beige. Gwyneth Paltrow con bellissimi vestiti comodi e maxi bag Louis Vuitton. Lady Diana con un completo doppiopetto e borsa di coccodrillo. Cosìe star hanno creato il trend dei look da. Scegliere cosa indossare durante i viaggi è uno degli enigmi fashion più complicati da risolvere. Tra chi mette al primo posto l’eleganza, e chi preferisce la comodità, una volta preparate le valige basta copiare le star per volare con. Il look bossy per i viaggi di lavoro Viaggiare è sempre un piacere, anche quando lo si fa per lavoro. La mise perfetta, in questi casi, può essere più complicata da ricreare. Dovrebbe sopportare temperature differenti e resistere a ore di schiacciamento e stropicciamento in volo. Optare per un completo sartoriale può essere allo stesso tempo comfy e chic. Anche ...