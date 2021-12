CdA Sampdoria, Vidal: «Ho preferito restarne fuori, Lanna persona stimata» (Di martedì 28 dicembre 2021) L’avvocato Vidal ha parlato della scelta di restare fuori dal CdA della Sampdoria e della nomina di Lanna come presidente Gianluca Vidal non è entrato a far parte del CdA della Sampdoria. Sebbene fosse un nome che l’ex presidente Massimo Ferrero avrebbe voluto all’interno, la decisione è stata presa dallo stessso commercialista per tenere distinto il suo ruolo di trustee da tutto il resto. Le sue parole sulla nomina di Marco Lanna a Tuttosport. Lanna – «Nonostante l’indicazione ho preferito restarne fuori per fare il lavoro di trustee. La scelta di Marco Lanna è un tema di pacificazione nei confronti della tifoseria e della città. Lanna è una persona ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) L’avvocatoha parlato della scelta di restaredal CdA dellae della nomina dicome presidente Gianlucanon è entrato a far parte del CdA della. Sebbene fosse un nome che l’ex presidente Massimo Ferrero avrebbe voluto all’interno, la decisione è stata presa dallo stessso commercialista per tenere distinto il suo ruolo di trustee da tutto il resto. Le sue parole sulla nomina di Marcoa Tuttosport.– «Nonostante l’indicazione hoper fare il lavoro di trustee. La scelta di Marcoè un tema di pacificazione nei confronti della tifoseria e della città.è una...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SAMPDORIA MARCO LANNA NOMINATO NUOVO PRESIDENTE NEL CDA ANCHE PANCONI, ROMEI E BOSCO #SkySport #SkySerieA #Sampdoria #Lanna - MarcoBovicelli : #Sampdoria, Marco #Lanna è il nuovo presidente. Rivoluzionato il cda: tutti in uscita i vecchi consiglieri (Vidal,… - Blucerchiando : RT @EnricoMantovani: Buongiorno al nostro Presidente @marco_lanna e a tutto il CDA della U.C. Sampdoria. Come ha detto Gianni Panconi : “Or… - infoitsport : CdA Sampdoria, nuova riunione in programma: le ultime - FMGibellini : RT @EnricoMantovani: Buongiorno al nostro Presidente @marco_lanna e a tutto il CDA della U.C. Sampdoria. Come ha detto Gianni Panconi : “Or… -