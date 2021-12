Caso ong palestinesi, solidarietà a Laura Boldrini da 13 personalità israeliane: “Campagna diffamatoria” (Di martedì 28 dicembre 2021) Una “Campagna diffamatoria” e “motivata politicamente”. Così 13 personalità israeliane hanno definito le accuse lanciate dalle autorità israeliane a Laura Boldrini, l’ex presidente della Camera che attualmente presiede la Commissione esteri della Camera, dove la scorsa settimana è stata tenuta l’audizione degli esponenti di due ong palestinesi per i diritti umani, Addameer e Al-Haq. Organizzazioni che Israele considera invece terroristiche, come ribadito dall’ambasciata israeliana che si è detta “scioccata” per la decisione di audire personalità come il direttore generale di al-Haq Shawan Jabarin, considerato dallo Stato ebraico un “terrorista condannato del Fronte popolare per la liberazione della Palestina ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Una “” e “motivata politicamente”. Così 13hanno definito le accuse lanciate dalle autorità, l’ex presidente della Camera che attualmente presiede la Commissione esteri della Camera, dove la scorsa settimana è stata tenuta l’audizione degli esponenti di due ongper i diritti umani, Addameer e Al-Haq. Organizzazioni che Israele considera invece terroristiche, come ribadito dall’ambasciata israeliana che si è detta “scioccata” per la decisione di audirecome il direttore generale di al-Haq Shawan Jabarin, considerato dallo Stato ebraico un “terrorista condannato del Fronte popolare per la liberazione della Palestina ...

