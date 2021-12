Caso David Rossi, la famiglia. "Il procuratore lasci Siena" (Di martedì 28 dicembre 2021) Il legale Miceli rivela: "Marini incompatibile, chiese di insabbiare i festini gay ai quali avrebbe partecipato" Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 dicembre 2021) Il legale Miceli rivela: "Marini incompatibile, chiese di insabbiare i festini gay ai quali avrebbe partecipato"

