Caro bollette, Zennaro (Lega): “Emergenza imprese, sì al Piano nazionale per la sicurezza energetica” (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA – “Di fronte all’impennata di bollette di gas e luce per cittadini, famiglie e imprese, il Piano nazionale per la sicurezza energetica, chiesto dal leader leghista Matteo Salvini al presidente del consiglio Draghi, va nella giusta direzione”. Lo dichiara il deputato Antonio Zennaro (Lega) riguardo al Caro energia. “Tante imprese abruzzesi stanno scontando un aumento esponenziale dei costi energetici e ciò sta accadendo in tutti i settori, dall’artigianato al manifatturiero. Una vera e propria Emergenza che rischia di mettere in ginocchio intere filiere e comparti, a danno dei lavoratori”. E conclude: “Bisogna investire sull’autosufficienza energetica, attraverso la ricerca sul ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA – “Di fronte all’impennata didi gas e luce per cittadini, famiglie e, ilper la, chiesto dal leader leghista Matteo Salvini al presidente del consiglio Draghi, va nella giusta direzione”. Lo dichiara il deputato Antonio) riguardo alenergia. “Tanteabruzzesi stanno scontando un aumento esponenziale dei costi energetici e ciò sta accadendo in tutti i settori, dall’artigianato al manifatturiero. Una vera e propriache rischia di mettere in ginocchio intere filiere e comparti, a danno dei lavoratori”. E conclude: “Bisogna investire sull’autosufficienza, attraverso la ricerca sul ...

