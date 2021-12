Caro bollette inguaia il Governo: imprese e Salvini in pressing (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Governo al momento ha stanziato 3,8 miliardi di euro nella legge di Bilancio per il 2022 per calmierare le bollette di luce e gas e ha introdotto la possibilità di formulare piani di rateizzazione per le famiglie più in difficoltà con il pagamento delle utenze di luce e gas. Ma – a quanto pare – non basta. Caro bollette, Salvini in pressing Altre misure potrebbero arrivare presto, già in settimana. Ad annunciarlo il leader della Lega Matteo Salvini. “Entro la settimana arriveranno dal Governo delle proposte per uscire da questa emergenza”, ha detto alla conferenza stampa Caro energia, parte dal Nord il grido d’allarme delle imprese. L’occasione per discuterne potrebbe arrivare dal prossimo Consiglio dei ministri, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilal momento ha stanziato 3,8 miliardi di euro nella legge di Bilancio per il 2022 per calmierare ledi luce e gas e ha introdotto la possibilità di formulare piani di rateizzazione per le famiglie più in difficoltà con il pagamento delle utenze di luce e gas. Ma – a quanto pare – non basta.inAltre misure potrebbero arrivare presto, già in settimana. Ad annunciarlo il leader della Lega Matteo. “Entro la settimana arriveranno daldelle proposte per uscire da questa emergenza”, ha detto alla conferenza stampaenergia, parte dal Nord il grido d’allarme delle. L’occasione per discuterne potrebbe arrivare dal prossimo Consiglio dei ministri, ...

Advertising

elio_vito : Tranquill*, passate le feste, dopo che la servitù avrà finito di smontare il centro tavola e gli addobbi natalizi,… - matteosalvinimi : Approvato l’emendamento a mia firma a favore della ceramica e del vetro di Murano. Un segnale di attenzione per ecc… - Linkiesta : Per abbassare le bollette sfruttiamo i giacimenti di gas italiani, dice il ministro Cingolani - Gioale15 : RT @GioSca63: @LegaSalvini Quindi, prima vota contro il provvedimento di solidarietà per contrastare il caro-bollette proposto da Draghi, e… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Previsti da Arera, a gennaio, ancora aumenti molto alti per le bollette di luce e gas -