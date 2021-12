Caro bollette, il ministro Cingolani vuole “scappare”: altro che transizione ecologica… (Di martedì 28 dicembre 2021) “Il mio lavoro è finito”, ha detto il ministro Roberto Cingolani, quello che dal pulpito grillino aveva promesso la rivoluzione energetica, la “transizione ecologica”, che in effetti si è realizzata: stiamo transitando verso un inverno di bollette energetiche carissime e senza alcuna alternativa di approvvigionamento per privati e per le imprese. Un vicolo cieco dal quale Cingolani, con grande tempismo, sta pensando di uscire dimettendosi, almeno stando alle dichiarazioni rilasciata a un giornale specializzato, la Staffetta Quotidiana, e riportate oggi anche da Libero. “Abbiamo centrato gli obiettivi posti da Draghi prima del compimento dell’anno. Ora c’è un problema di implementazione. E questa fase non ha bisogno di uno con il mio profilo”, ha detto il ministro, pronto a svignarsela ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021) “Il mio lavoro è finito”, ha detto ilRoberto, quello che dal pulpito grillino aveva promesso la rivoluzione energetica, la “ecologica”, che in effetti si è realizzata: stiamo transitando verso un inverno dienergetiche carissime e senza alcuna alternativa di approvvigionamento per privati e per le imprese. Un vicolo cieco dal quale, con grande tempismo, sta pensando di uscire dimettendosi, almeno stando alle dichiarazioni rilasciata a un giornale specializzato, la Staffetta Quotidiana, e riportate oggi anche da Libero. “Abbiamo centrato gli obiettivi posti da Draghi prima del compimento dell’anno. Ora c’è un problema di implementazione. E questa fase non ha bisogno di uno con il mio profilo”, ha detto il, pronto a svignarsela ...

