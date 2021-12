Caro bollette, è emergenza nazionale. Salvini: “In arrivo una bomba sociale” (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic – “L’emergenza energetica rischia di trasformarsi in bomba sociale”. Matteo Salvini non usa mezzi termini per descrivere la stangata in arrivo per famiglie e imprese italiane. Difatti nel 2022 il costo dell’energia – salito alle stelle – porterà un impressionante aumento delle bollette di luce e gas, una mazzata forse senza precedenti. Basti osservare, come già fatto due giorni fa su questo giornale, il rapporto di Confcommercio: il prossimo anno le famiglie italiane spenderanno in media 1.950 euro di bollette (pari al 6,1% della spesa annuale), ovvero 426 euro in più rispetto al 2021. Stando alle stime di Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente, con il prossimo anno – a causa dell’aumento del costo delle materie prime – luce e gas ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic – “L’energetica rischia di trasformarsi in”. Matteonon usa mezzi termini per descrivere la stangata inper famiglie e imprese italiane. Difatti nel 2022 il costo dell’energia – salito alle stelle – porterà un impressionante aumento delledi luce e gas, una mazzata forse senza precedenti. Basti osservare, come già fatto due giorni fa su questo giornale, il rapporto di Confcommercio: il prossimo anno le famiglie italiane spenderanno in media 1.950 euro di(pari al 6,1% della spesa annuale), ovvero 426 euro in più rispetto al 2021. Stando alle stime di Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente, con il prossimo anno – a causa dell’aumento del costo delle materie prime – luce e gas ...

