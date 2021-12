Carceri colabrodo | entrano armi | droga e telefonini Il Co G I scrive al ministro Cartabia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 dicembre 2021) “Il sistema carcerario italiano è malato. Le case circondariali sono diventate un, con leche letteralmente ‘piovono dal cielo’. Sull’utilizzo dei droni sono passati cinque anni di allignorati, e nel frattempo in cella arrivano, cellulari e pistole, come è successo a Frosinone. Decine di voli di droni ronzanti ogni settimana, di notte, che recapitano alle mani protese dalle finestre coltelli, micro, eroina….. e chissà cos’altro. Persino una semiautomatica calibro 7.65”. Lo sottolinea Maricetta Tirrito, portavoce del Comitato Collaboratori di Giustizia (Co.G.I.) dopo gli ultimi episodi avvenuti nel carcere di Frosinone. Ma il problema è più vasto: San Vittore a Milano, poi Palermo, ma anche Trapani, Poggio Reale; e ancora Agrigento, Cagliari, Bari… Non c’è solo il ...