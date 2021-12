Cara Befana, regalami la rifondazione del Napoli (Di martedì 28 dicembre 2021) Cara Befana. Sono un tifoso del Napoli ma più che un tifoso mi definirei un “malato”. E ce ne sono tanti come me. Uno che la domenica se il Napoli perde la partita del “lunch time” si intossica il ragù. Che se invece la partita è alle 20.45 la notte non dorme e la mattina dopo va al lavoro incazzato, cercando di sfuggire al napoletano tifoso juventino che invece ti bracca soddisfatto. Uno che quando è in giro per il mondo per lavoro la prima cosa che fa è cercare di capire dove può andare a vedere la partita del Napoli. Un tifoso, come tanti, che si è stancato non di non vincere lo scudetto (sappiamo che vincerlo è difficile e nella nostra storia ci siamo riusciti solo due volte nello stesso periodo grazie ad un fenomeno), ma di perdere partite come Napoli-Verona dell’anno scorso e la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021). Sono un tifoso delma più che un tifoso mi definirei un “malato”. E ce ne sono tanti come me. Uno che la domenica se ilperde la partita del “lunch time” si intossica il ragù. Che se invece la partita è alle 20.45 la notte non dorme e la mattina dopo va al lavoro incazzato, cercando di sfuggire al napoletano tifoso juventino che invece ti bracca soddisfatto. Uno che quando è in giro per il mondo per lavoro la prima cosa che fa è cercare di capire dove può andare a vedere la partita del. Un tifoso, come tanti, che si è stancato non di non vincere lo scudetto (sappiamo che vincerlo è difficile e nella nostra storia ci siamo riusciti solo due volte nello stesso periodo grazie ad un fenomeno), ma di perdere partite come-Verona dell’anno scorso e la ...

