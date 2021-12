Capodanno | Torino annulla lo spettacolo di luci e suoni Il sindaco | ' Prima la salute'

(Di martedì 28 dicembre 2021) A causa del Covid,lodidi. 'È in corso un tavolo per la sicurezza sulle nuove disposizioni del Decreto Natale, al quale partecipano gli assessori ...

CorriereTorino : Capodanno, Lo Russo annulla lo spettacolo di luci e suoni. Resta il countdown sulla Mole - GINA32451015 : RT @LaStampa: Il covid spegne il Capodanno, a Torino annullato lo spettacolo di luci in piazza - LaStampa : Il covid spegne il Capodanno, a Torino annullato lo spettacolo di luci in piazza - CorriereQ : Covid: Torino annulla spettacolo Capodanno - Radio1Rai : ??#Covid #Torino annulla lo spettacolo di luci e suoni di Capodanno. 'Manterremo solo il #countdown sulla Mole', dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Torino

A causa del Covid,annulla lo spettacolo di luci e suoni di. 'È in corso un tavolo per la sicurezza sulle nuove disposizioni del Decreto Natale, al quale partecipano gli assessori Mimmo Carretta e ...Cerca HomeCovid, l'aumento dei contagi fa saltare lo spettacolo didel Comune Giulia Zanotti - Dicembre 28, 2021Fuga di gas in corso Cincinnato, intervento dei vigili ...A causa del Covid, Torino annulla lo spettacolo di luci e suoni di Capodanno. «È in corso un tavolo per la sicurezza sulle nuove disposizioni del Decreto Natale, al quale partecipano gli assessori ...Roma, 27 dicembre 2021 – Nessun coprifuoco né divieto agli spostamenti. (LA NAZIONE) Il Capodanno magico di piazza Castello a Torino del 2019. Nuove regole per evitare i contagi a Capodanno e pioggia ...