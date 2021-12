Capodanno: solo 3 italiani su 10 lo trascorreranno lontano da casa (Di martedì 28 dicembre 2021) La maggioranza di chi farà il Capodanno fuori ha scelto di soggiornare in una casa privata e le Regioni più gettonate sono il Trentino-Alto Adige, la Campania, la Toscana, la Liguria e la Puglia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 dicembre 2021) La maggioranza di chi farà ilfuori ha scelto di soggiornare in unaprivata e le Regioni più gettonate sono il Trentino-Alto Adige, la Campania, la Toscana, la Liguria e la Puglia L'articolo proviene da Firenze Post.

