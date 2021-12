Capodanno in musica, Mediaset sceglie Bari per salutare il 2022: ecco il cast (Di martedì 28 dicembre 2021) Per il terzo anno sarà Bari, la città scelta da Mediaset per il suo spettacolo di Capodanno. La sera di San Silvestro, infatti, dopo il consueto messaggio a reti unificate, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su Canale 5, Federica Panicucci presenterà Capodanno in musica. Lo spettacolo spostato al Teatro Petruzzelli Lo spettacolo, inizialmente previsto in Piazza Libertà ha dovuto fare i conti con l'attuale evoluzione della pandemia. Dopo una prima ipotesi, di accesso contingentato di 2500 persone, in una arena all'aperto, è stata presa la decisione di trasferire lo show all'interno del Teatro Petruzzelli, a cui potranno accedere circa 1200 spettatori, tutti regolarmente muniti di Green Pass rafforzato e mascherina ffp2. Il programma sarà trasmesso in diretta anche sulle seguenti ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 28 dicembre 2021) Per il terzo anno sarà, la città scelta daper il suo spettacolo di. La sera di San Silvestro, infatti, dopo il consueto messaggio a reti unificate, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su Canale 5, Federica Panicucci presenteràin. Lo spettacolo spostato al Teatro Petruzzelli Lo spettacolo, inizialmente previsto in Piazza Libertà ha dovuto fare i conti con l'attuale evoluzione della pandemia. Dopo una prima ipotesi, di accesso contingentato di 2500 persone, in una arena all'aperto, è stata presa la decisione di trasferire lo show all'interno del Teatro Petruzzelli, a cui potranno accedere circa 1200 spettatori, tutti regolarmente muniti di Green Pass rafforzato e mascherina ffp2. Il programma sarà trasmesso in diretta anche sulle seguenti ...

Advertising

zazoomblog : Capodanno in musica Mediaset sceglie Bari per salutare il 2022: ecco il cast - #Capodanno #musica #Mediaset… - yodaskylorian : abbiamo fatto la playlist di capodanno e aggiungi una canzone, aggiungine un'altra, siamo finiti a 12 ore di musica :| - culture_roma : RT @Roma: ???? #RomaCapodarte2022 1° gennaio nel segno della cultura tra musica, cinema, letteratura, arte e teatro. Presenti importanti mus… - B3NFRnews : RT @B3NFRnews: @fedefederossi sarà ospite al ‘Capodanno in Musica’ che si terrà Venerdì 31 dicembre al Teatro Petruzzelli di Bari dalle ore… - _ricosmile_ : RT @B3NFRnews: @fedefederossi sarà ospite al ‘Capodanno in Musica’ che si terrà Venerdì 31 dicembre al Teatro Petruzzelli di Bari dalle ore… -