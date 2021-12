Capodanno, follia veglioni clandestini nei locali. «Dopo la cena c?è il dj. Ballare? Non lo vietiamo» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fatta la regola ecco l?inganno e nella notte di San Silvestro, ormai alle porte, le nuove restrizioni varate dal governo che spengono le consolle dei dj e le luci delle discoteche possono... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fatta la regola ecco l?inganno e nella notte di San Silvestro, ormai alle porte, le nuove restrizioni varate dal governo che spengono le consolle dei dj e le luci delle discoteche possono...

Advertising

BridgetJ__ : Se dovessi essere negativa per capodanno, faccio una follia: Do un bacio al primo/a che me lo chiede! Coscienza: Al… - ktwhtrs : io: ma posso restare a casa a dormire a capodanno mio padre: no ma daaai auri questa è follia non so se ridere o piangere - groggady : @BAJlGRR il loro dialogo saffico durante capodanno mi è rimasto <3 loro si amano alla follia - juvspeed993 : #draghi mi sto deludendo. Con questi numeri non dichiarare lockdown generale è follia. Capisco che bisogna tutelare… - infoitinterno : Meteo, anticiclone africano: la follia di Capodanno, dove schizzano le temperature -