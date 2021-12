Capodanno con l’anticiclone africano: meteo 31 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Capodanno con l’anticiclone africano ‘gigante’ e con le temperature in salita al Centro e al Sud. Nelle prossime ore, prima della chiusura del 2021 e dell’inizio del 2021, l’ultima perturbazione dell’anno colpirà soprattutto il sud. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLmeteo.it, avvisa che martedì 28 la pioggia riguarderà principalmente le regioni meridionali, risultano più consistenti tra Calabria e Sicilia tirreniche, altrove il tempo sarà più asciutto, ma sarà la nuvolosità diffusa e spesso compatta a impedire al sole di scaldare l’atmosfera. Da mercoledì e soprattutto nei giorni successivi e addirittura fin dopo il Capodanno, un grosso campo anticiclonico di origine sub-tropicale, dall’Africa raggiungerà l’Italia dopo aver attraversato anche la Penisola Iberica. L’alta ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021)con‘gigante’ e con le temperature in salita al Centro e al Sud. Nelle prossime ore, prima della chiusura del 2021 e dell’inizio del 2021, l’ultima perturbazione dell’anno colpirà soprattutto il sud. Stefano Ghetti,rologo del sito www.iL.it, avvisa che martedì 28 la pioggia riguarderà principalmente le regioni meridionali, risultano più consistenti tra Calabria e Sicilia tirreniche, altrove il tempo sarà più asciutto, ma sarà la nuvolosità diffusa e spesso compatta a impedire al sole di scaldare l’atmosfera. Da mercoledì e soprattutto nei giorni successivi e addirittura fin dopo il, un grosso campo anticiclonico di origine sub-tropicale, dall’Africa raggiungerà l’Italia dopo aver attraversato anche la Penisola Iberica. L’alta ...

