Advertising

Tg3web : Roberto Bolle presenta oggi a Milano 'Danza con me', la quinta edizione dello show di Capodanno in onda su Rai Uno.… - telodogratis : Capodanno: a Milano vietati i botti - licia35540898 : RT @fisco24_info: Capodanno: a Milano vietati i botti: Misura a tutela di ambiente, persone e animali - ImolaOggi : Capodanno: a Milano vietati botti, fuochi d'artificio e barbecue 'per salvare la qualità dell'aria' - fisco24_info : Capodanno: a Milano vietati i botti: Misura a tutela di ambiente, persone e animali -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Milano

Sky Tg24

Niente botti aper il. La misura varata del Comune nell'ambito del Regolamento per la qualità dell'aria ha l'obiettivo, come spiegato dall'amministrazione, di tutelare ambiente, animali e cittadini. ...Dunque discoteche chiuse a. "Il Governo ha fatto la scelta sospendere fino al 31 gennaio ... Alcune città italiane(, Roma, Napoli) già da diversi giorni avevano vietato le feste in ...Ridurre il PM10, cioè, le particelle inquinanti. E secondo le stime del WWF ogni anno in Italia sono diverse migliaia gli animali che muoiono a causa dei botti di fine anno ...Niente botti a Milano per il Capodanno. La misura varata del Comune nell'ambito del Regolamento per la qualità dell'aria ha l'obiettivo, come spiegato dall'amministrazione, di tutelare ambiente, anima ...