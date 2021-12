Capodanno 2021 Ristoranti Roma: il menu delle feste (Di martedì 28 dicembre 2021) The Meat Market – Piazza Bologna Nel movimentato quartier nomentano a ridosso di piazza Bologna, l’esclusivo menu del cenone di Capodanno 2021! Dopo la mezzanotte, intrattenimento musicale e la possibilità di provare tutti i migliori cocktail preparati dal team di bartender menu DI SAN SILVESTRO ENTREÈFlûte di benvenuto Bellussi Cuvée PrestigeCornettino salato zucca, taleggio e pancetta croccante ANTIPASTOTartare di Black Angus su crema di patate arrosto, stracciatella e julienne di porri croccantiTortino di zucchine filante con colatura di provola e guanciale croccante PRIMIAgnolotti Piemontesi al ragù di SelvagginaRisotto funghi Porcini, Tartufo e crumble di nocciole tostate SECONDOFiletto di maialino cotto a bassa temperatura su fonduta di pecorino e spinacino croccante DOLCIMousse al cioccolato ... Leggi su funweek (Di martedì 28 dicembre 2021) The Meat Market – Piazza Bologna Nel movimentato quartier nomentano a ridosso di piazza Bologna, l’esclusivodel cenone di! Dopo la mezzanotte, intrattenimento musicale e la possibilità di provare tutti i migliori cocktail preparati dal team di bartenderDI SAN SILVESTRO ENTREÈFlûte di benvenuto Bellussi Cuvée PrestigeCornettino salato zucca, taleggio e pancetta croccante ANTIPASTOTartare di Black Angus su crema di patate arrosto, stracciatella e julienne di porri croccantiTortino di zucchine filante con colatura di provola e guanciale croccante PRIMIAgnolotti Piemontesi al ragù di SelvagginaRisotto funghi Porcini, Tartufo e crumble di nocciole tostate SECONDOFiletto di maialino cotto a bassa temperatura su fonduta di pecorino e spinacino croccante DOLCIMousse al cioccolato ...

