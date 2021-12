Caos tamponi, Mammì (M5S): “Aprire il portale regionale alle parafarmacie” (Di martedì 28 dicembre 2021) “Per il Caos natalizio sui tamponi, la giunta Fontana non può scaricare responsabilità su altri se non sé stessa. Già a inizio novembre 2020 avevo scritto quanto il sistema per i tamponi, impostato dalla delibera 3777 del 3 novembre 2020, fosse inutilmente confuso e complicato”. Afferma Gregorio Mammì, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e segretario della Commissione Sanità, che prosegue: “Oggi ci ritroviamo a rincorrere un problema che è tale per chiunque non possa rivolgersi ai privati: chi ha i soldi si fa il tampone a pagamento, anche se è asintomatico, chi invece sta male o è un contatto stretto di un positivo intasa gli ospedali pubblici. È l’ennesima prova di quale sia il modello sanitario voluto e promosso dalla Lega in Lombardia. Ancora una volta l’incapacità di amministrare del ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 dicembre 2021) “Per ilnatalizio sui, la giunta Fontana non può scaricare responsabilità su altri se non sé stessa. Già a inizio novembre 2020 avevo scritto quanto il sistema per i, impostato dalla delibera 3777 del 3 novembre 2020, fosse inutilmente confuso e complicato”. Afferma Gregorio, consiglieredel Movimento 5 Stelle e segretario della Commissione Sanità, che prosegue: “Oggi ci ritroviamo a rincorrere un problema che è tale per chiunque non possa rivolgersi ai privati: chi ha i soldi si fa il tampone a pagamento, anche se è asintomatico, chi invece sta male o è un contatto stretto di un positivo intasa gli ospedali pubblici. È l’ennesima prova di quale sia il modello sanitario voluto e promosso dalla Lega in Lombardia. Ancora una volta l’incapacità di amministrare del ...

Advertising

pfmajorino : Se #LetiziaMoratti invece che pensare alla Presidenza della Repubblica pensasse al grande caos tamponi presente in… - pfmajorino : In #RegioneLombardia l'ordine dei medici denuncia il caos tamponi chiamando in causa #ATS . Viene da pensare che… - fattoquotidiano : Omicron, caos tamponi in Lombardia. Portale prenotazioni in tilt, test esauriti. Stop al tracciamento, sospeso quel… - FI_Toscana : #Sanità, il capogruppo di @forza_italia al Consiglio regionale della #Toscana @ScriviStella: 'Perché la Regione non… - infoitinterno : Caos tamponi e code in Lombardia: orari allungati per le farmacie, test dai medici di base e nuove priorità -