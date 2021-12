Cane mangia sei pacchetti di monete di cioccolato: “Vomitava sangue, è vivo per miracolo” (Di martedì 28 dicembre 2021) Ha approfittato dell’assenza del suo padrone, uscito per fare la spesa, per fare incetta dei dolcetti di Natale: peccato però, che fossero dei cioccolatini, cibo potenzialmente letale per i cani. E infatti, poco dopo, ha iniziato a stare male. Oggi Hugo, uno Staffordshire bull terrier di sei anni, è vivo per miracolo. La storia viene dall’Inghilterra, più precisamente da Pymouth, nel Devon: è stata la proprietaria dell’animale, Amie, a raccontare quanto accaduto al Guardian, per sensibilizzare sul tema gli altri padroni di animali. “Avevo lasciato Hugo a casa da solo per qualche ora, il tempo di fare la spesa. Quando sono tornata a casa ho trovato sei pacchetti di monete di cioccolato strappati e pezzi di carta stagnola su tutto il pavimento, senza il cioccolato“, ha detto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Ha approfittato dell’assenza del suo padrone, uscito per fare la spesa, per fare incetta dei dolcetti di Natale: peccato però, che fossero dei cioccolatini, cibo potenzialmente letale per i cani. E infatti, poco dopo, ha iniziato a stare male. Oggi Hugo, uno Staffordshire bull terrier di sei anni, èper. La storia viene dall’Inghilterra, più precisamente da Pymouth, nel Devon: è stata la proprietaria dell’animale, Amie, a raccontare quanto accaduto al Guardian, per sensibilizzare sul tema gli altri padroni di animali. “Avevo lasciato Hugo a casa da solo per qualche ora, il tempo di fare la spesa. Quando sono tornata a casa ho trovato seididistrappati e pezzi di carta stagnola su tutto il pavimento, senza il“, ha detto la ...

