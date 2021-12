(Di martedì 28 dicembre 2021) di Olga Chieffi Ultimo Candle, nella chiesa di Santa Maria de’ Lama, oggi, alle ore 20,30, per la chiusura del progetto ideato dalla Associazione Gestione Musica, che ha visto l’ associazione concorrere e ottenere il finanziamento dal Fondo unico per lo Spettacolo nella sezione Nuove Istanze 2021, con il progetto “Celebrazione, Tradizione, Innovazione”, 16i che hanno coinvolto oltre il comune di Salerno, che ha sostenuto la kermesse, anche le città di Benevento, Amalfi e Brienza. Il secondo, si svolgerà nel cuore della Salerno longobarda, un luogo privilegiato per fare ed ascoltare musica classica e non solo, nella suggestiva atmosfera a lume di candela, con gli occhi colmi della bellezza dell’attuale cripta, in cui sono ancora visibili i resti di alcuni affreschi di fattura beneventana, immersi in una ...

Advertising

ChieffiOlga : Salerno, Candlelight concert: omaggio a Piazzolla - Ultimo Candle Concert, nella chiesa di Santa Maria de’ Lama, ma… - positanonews : Salerno, Candlelight concert: omaggio a Piazzolla tra le #news - positanonews : #Cultura Salerno, Candlelight concert: omaggio a Piazzolla - aSalerno_it : #salerno Candlelight concert: omaggio a Piazzolla - ChieffiOlga : Candlelight concert: concerto notturno d’amore a Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Candlelight concert

Cronache Salerno

Ultimo Candle, nella chiesa di Santa Maria de' Lama, martedì 28 dicembre , alle ore 20,30 , per la ... Il secondo, si svolgerà nel cuore della Salerno longobarda, un luogo ......Tommaso in Cattedrale e col Sator Duo in Santa Maria de' Lama Di Olga Chieffi Due Candle, ... Ilè un affresco musicale dove le note si mescolano e si armonizzano. Un momento che si ...Conclusa Salerno Classica, l’Associazione Gestione Musica offre due concerti particolari lunedì 27 e martedì 28 a lume di candela con il Quartetto Vetter nella Sala San Tommaso in Cattedrale e col Sat ...Join Ally Langdon and David Campbell for everyone's favourite Christmas Eve tradition. This year marks the 84th annual Carols concert.