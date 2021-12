Campania, il bollettino Covid: quasi 105.000 tamponi effettuati in un giorno, 7181 i nuovi positivi (Di martedì 28 dicembre 2021) Covid-19, IL bollettino ORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE Campania? Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) positivi del giorno: 7.181 Test: 104.533 Deceduti: 14 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 35 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 () Posti letto di degenza occupati: 534 () Posti letto Covid e Offerta privata. Questi i dati sull’epidemia diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Ieri sono stati effettuati ben 104.533 tamponi: a memoria, più del doppio di quanti ne siano stati fatti ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021)-19, ILORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE? Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del: 7.181 Test: 104.533 Deceduti: 14 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 35 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 () Posti letto di degenza occupati: 534 () Posti lettoe Offerta privata. Questi i dati sull’epidemia diffusi dall’Unità di Crisi della Regione. Ieri sono statiben 104.533: a memoria, più del doppio di quanti ne siano stati fatti ...

