Calendario World Games 2022 | date | programma | quando si svolgono Italia prima nel medagliere storico!

(Di martedì 28 dicembre 2021) Isi disputeranno a Birmingham (USA) dal 7 al 17 luglio. Si tratta della rassegna multisportiva dedicata a quelle discipline che non sono presenti alle Olimpiadi. L’evento era originariamente schedulato per il 2021, ma il rinvio dei Giochi a causa dell’emergenza sanitaria ha chiaramente fatto slittare questa kermesse a cui parteciperanno più di 100 Nazioni e oltre 3600 atleti. Aisono presenti addirittura 30 sport per 54 discipline complessive e 206 eventi da medaglia. Ci sono novità assolute come la corsa dei drone, la canoa maratona, la break dance (che sarà olimpica a Parigi 2024), il fistball, il kickboxing, il parkour. Il biliardo, la ginnastica acrobatica e aeorbica, gli air sports, la canoa polo, il bowling, l’orienteering, il lacrosse, lo squash, il sumo, il tiro ...

Advertising

ILENIALazzaro : @Alaharrabbiato Van Aert ha cominciato a fare gare world tour quando era alla Crelan non quando passo’ alla Jumbo V… - SorgentePas002 : Luna gennaio Sinalunga???????????????????????????????? - zazoomblog : Calendario softball 2022: date e programma di tutti gli eventi. Spiccano Europei e World Games - #Calendario… - PadelReview : Il calendario provvisorio del World Padel Tour 2022: sarà l'anno 'più internazionale' di sempre… - calendario_arte : ?? Memo! Ultime due settimane per visitare 'World Press Photo 2021' presso Fondazione Sozzani a Milano (MI): fino al… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario World

Ottobre, l'incognita delle WTA finals in Cina Gli appassionati di baseball devono segnare sulla data del 25 ottobre, giorno in cui inizieranno leSeries . Per i patiti di tennis, ...28/12/21 "Team Challenge Ruhpolding (Ger) " ore 18.15 mass start, ore 19.00 pursuit " diretta tv Eurosport FREESTYLE Ven. 31/12/21 " Coppa del mondo " HP maschile e femminile Calgary (Can) " ...Di seguito il calendario, le date, il programma, quando e dove si svolgono i World Games 2022, tutti gli sport presenti e il medagliere storico dominato dall’Italia.IL CALENDARIO ARCIERISTICO 2022. Il 2021 è stato l’anno della ripartenza, con un calendario ingolfato da tanti eventi a causa anche dei rinvii dovuti alla pandemia. Non da meno ...