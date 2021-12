Calenda | promessa Gualtieri su rifiuti irrealizzabile | diamogli tempo

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – “suiha sbagliato a fare una. La città non l’ha pulita entro Natale.” “Lui ha provato a fare tutto con Ama mentre noi proponevamo di affiancarle una società per la puliza di caditoie e marciapiedi.” “E’ stata unasbagliata, neanche superman poteva pensare di pulire Roma in così poche settimane.di trovare la sua strada”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlointervistato da Omnibus su La7

MarioCutini : Questa è Roma dopo la rapida pulizia generale promessa dal Sor Gualtieri.Lo dico sempre i politici che chiacchieran… -

Su Fanpage si riportano queste affermazioni di Carlo: ""È stata sbagliata la: nessuno può ripulire Roma in due mesi", ha dichiarato a Radio Capital. "Io non mi sento di giudicare ...L'obiettivo posto di neutralità delle emissioni del 2050 rischia, secondo, di rendere l'... E poi ladi cambiare l'ordine dell'agenda: abbiamo sempre rincorso i problemi mettendo toppe ..."Come previsto e dichiarato agli elettori prima del voto, la presenza in Consiglio Comunale è incompatibile con il lavoro di europarlamentare e leader di ...Carlo Calenda, leader di Azione, si è dimesso dal consiglio comunale di Roma e dopo l'annuncio attacca Gualtieri: "Si crede Mandrake" ...