Calciomercato Verona: pronta l'offerta per il riscatto di Simeone (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Verona avrebbe pronta un'offerta per riscattare in anticipo dal Cagliari l'attaccante Giovanni Simeone. I dettagli Le prestazioni in questo girone di andata di Giovanni Simeone hanno fatto strabuzzare gli occhi a tanti, soprattutto alla dirigenza e tifosi del Verona. Come riporta L'Arena la società scaligera avrebbe pronta un'offerta da 12 milioni di euro da presentare al Cagliari per il riscatto anticipato di Simeone che, come da contratto, sarebbe in prestito fino al termine della stagione con opzione di acquisto in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

