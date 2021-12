Calciomercato Torino: piace Skov Olsen del Bologna. Il giocatore vuole andarsene (Di martedì 28 dicembre 2021) Calciomercato Torino: idea Skov Olsen del Bologna. L’esterno offensivo ha chiesto la cessione alla società rossoblù Il Torino ha messo gli occhi su Andreas Skov-Olsen, esterno offensivo danese che ha chiesto la cessione al Bologna. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il club granata – oltre a soddisfare le pretese economiche degli emiliani – dovrà fare i conti con diversi club europei. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021): ideadel. L’esterno offensivo ha chiesto la cessione alla società rossoblù Ilha messo gli occhi su Andreas, esterno offensivo danese che ha chiesto la cessione al. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il club granata – oltre a soddisfare le pretese economiche degli emiliani – dovrà fare i conti con diversi club europei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

NicoSchira : #Cagliari in chiusura anche per Daniele #Baselli a titolo definitivo dal #Torino. Il centrocampista ha ricevuto anc… - sportli26181512 : Torino, l'assalto ad Amrabat partirà... ma non subito: Sofyan Amrabat è un vecchio pallino di Ivan Juric che lo ha… - LALAZIOMIA : Torino-Lazio: possibile scambio a gennaio - CalcioNews24 : Calciomercato #Torino: tre offerte per #Rincon. Sarà addio alla #SerieA? - LeBombeDiVlad : ?? #Torino, #Verdi può partire ?? Due club sulle sue tracce #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -