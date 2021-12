Calciomercato Napoli, contatti per Sanchez? Parla l’agente (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore centrale dopo l’addio di Kostantinos Manolas. Luciano Spalletti ha dovuto e potuto contare solo sulla coppia Rrahmani-Jesus, visto anche l’infortunio di Koulibaly, e per gennaio si attende un rinforzo nel reparto arretrato per compleatare il pacchetto dei centrali. Uno dei presunti desideri di Calciomercato del Napoli è Davinson Sanchez del Tottenham. Sono tanti i nomi accostati al Napoli: da Attila Szalai a Federico Gatti, passando per Mattia Viti e Nicolò Casale. Questa mattina all’elenco si è aggiunto anche il nome di Davinson Sanchez, difensore colombiano del Tottenham. In stagione, finora, ha avuto un rendimento altalenante sia con Nuno Espirito Santo che con Conte, tanto da disputare solo 10 gare in Premier League (5 per tecnico) ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilè alla ricerca di un nuovo difensore centrale dopo l’addio di Kostantinos Manolas. Luciano Spalletti ha dovuto e potuto contare solo sulla coppia Rrahmani-Jesus, visto anche l’infortunio di Koulibaly, e per gennaio si attende un rinforzo nel reparto arretrato per compleatare il pacchetto dei centrali. Uno dei presunti desideri didelè Davinsondel Tottenham. Sono tanti i nomi accostati al: da Attila Szalai a Federico Gatti, passando per Mattia Viti e Nicolò Casale. Questa mattina all’elenco si è aggiunto anche il nome di Davinson, difensore colombiano del Tottenham. In stagione, finora, ha avuto un rendimento altalenante sia con Nuno Espirito Santo che con Conte, tanto da disputare solo 10 gare in Premier League (5 per tecnico) ...

