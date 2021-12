Calciomercato Milan, sostituto Kjaer: Maldini punta Diallo del PSG (Di martedì 28 dicembre 2021) Calciomercato Milan: per sostituire l’infortunato Kjaer, Maldini avrebbe messo nel mirino Diallo del PSG Il Milan è alla ricerca di un sostituto di Simon Kjaer. La pista Botman si sarebbe raffreddata visto che il Lille non aprirebbe all’opzione prestito con diritto di riscatto. A questo punto nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Abdou Diallo, centrale difensivo ma adattabile come terzino del PSG. Il club di Via Aldo Rossi, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, avrebbe già avviato i contatti con la società francese per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore franco-senegalese, il quale però dovrà partecipare alla Coppa d’Africa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021): per sostituire l’infortunatoavrebbe messo nel mirinodel PSG Ilè alla ricerca di undi Simon. La pista Botman si sarebbe raffreddata visto che il Lille non aprirebbe all’opzione prestito con diritto di riscatto. A questo punto nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Abdou, centrale difensivo ma adattabile come terzino del PSG. Il club di Via Aldo Rossi, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, avrebbe già avviato i contatti con la società francese per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore franco-senegalese, il quale però dovrà partecipare alla Coppa d’Africa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSU ...

Calciomercato Milan, sostituto Kjaer: Maldini punta Diallo del PSG ASCOLTA Calciomercato Milan: per sostituire l'infortunato Kjaer, Maldini avrebbe messo nel mirino Diallo del PSG Il Milan è alla ricerca di un sostituto di Simon Kjaer. La pista Botman si sarebbe raffreddata ...

