Calciomercato Milan – Per la difesa spunta il nome di Rodrigo Becao (Di martedì 28 dicembre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe sulle tracce di Rodrigo Becao: sul difensore dell'Udinese c'è anche un altro club di A

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - DiMarzio : Alla scoperta di #Diallo?? - cmdotcom : #Messias: 'Più pressione in D che in A! Al Milan grazie a Stroppa e Pioli, Ibra un grande ma il mio idolo è...'… - Milannews24_com : Si avvicina il colpo #AliaGuagni per il #MilanFemminile - infoitsport : Calciomercato: Beto al Milan a gennaio, l’annuncio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Barcellona: per Xavi Christensen e Azpilicueta non sono una priorità, il Milan può approfittarne Il Milan potrebbe uscirne favorito per la corsa al difensore danese visto il tentennamento da parte dei catalani.

Caso Acerbi: un Natale di contestazione ... vista la differenza di età tra i giocatori (Acerbi 33 e Romagnoli 26), il club di Lotito potrebbe versare una cifra di 10 milioni di euro nelle casse del Milan. Le simpatie calcistiche del difensore ...

Calciomercato Milan – Colpo da sogno in casa Real Madrid? Le ultime Pianeta Milan Sliding door Messias: "Volevo predicare il Vangelo, Dio ha avuto altri piani" Nel 2015 il brasiliano stava per lasciare il calcio per la religione: Poi Ezio Rossi mi ha chiamato e ho deciso di proseguire.

Calciomercato: Beto al Milan a gennaio, l’annuncio Calciomercato: Beto al Milan a gennaio. L’Udinese ha comprato il colosso la scorsa estate, quando negli ultimi giorni di mercato è arrivato per 10 milioni di euro dalla Portimonense Beto che ora può f ...

