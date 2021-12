Calciomercato Milan, Kessie non cambia idea: accetterà il rinnovo solo alle sue condizioni (Di martedì 28 dicembre 2021) Frank Kessie non cambia idea: per rimanere legato ai colori rossoneri chiede un ingaggio di 9 milioni di euro a stagione, una cifra - a detta dell'agente - in linea con le 3 offerte di club esteri... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 28 dicembre 2021) Franknon: per rimanere legato ai colori rossoneri chiede un ingaggio di 9 milioni di euro a stagione, una cifra - a detta dell'agente - in linea con le 3 offerte di club esteri...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Caso Acerbi: un Natale di contestazione ... vista la differenza di età tra i giocatori (Acerbi 33 e Romagnoli 26), il club di Lotito potrebbe versare una cifra di 10 milioni di euro nelle casse del Milan. Le simpatie calcistiche del difensore ...

CMIT TV - Speciale calciomercato: SEGUI la DIRETTA! ... dall'Inter alla Juventus passando per il Milan. Speciale calciomercato, la diretta su ...

Calciomercato Milan – Colpo da sogno in casa Real Madrid? Le ultime Pianeta Milan Insigne, accordo con il Toronto. Addio Napoli Anche un’altra storia d’amore sta per arrivare al capolinea. Stiamo parlando di quella tra il Napoli e Lorenzo Insigne. Una lunga love story partita 10 anni ...

Sliding door Messias: "Volevo predicare il Vangelo, Dio ha avuto altri piani" Nel 2015 il brasiliano stava per lasciare il calcio per la religione: Poi Ezio Rossi mi ha chiamato e ho deciso di proseguire.

