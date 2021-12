Calciomercato Milan – Difesa | Cairo fa muro e spara alto per Bremer

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - DiMarzio : Alla scoperta di #Diallo?? - DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – Difesa, #Cairo fa muro e spara alto per #Bremer - #ACMilan #Milan #SempreMilan - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – #Beto possibile, ma soltanto la prossima estate - #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Secondo la Gazzetta dello sport, tra i profili seguiti dalper la difesa ci sarebbe anche quello di Attila Szalai, 23 enne difensore ungherese in forza al Fenerbahce e seguito anche dal Napoli.Illo vuole a gennaio, ma rischia di vederlo a metà febbraio: Diallo infatti è stato convocato per la Coppa d'Africa, in programma tra il 9 gennaio e il 6 febbraio in Camerun, con il Senegal ...Il Lille ha rifiutato la prima offerta ufficiale per Botman, costringendo il Milan a ripiegare su altri obiettivi: trattativa ufficiale con il PSG per Diallo.Scopriamo qualche curiosità in più su Abdou Diallo, difensore del PSG finito seriamente nel mirino del Milan per gennaio.