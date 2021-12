Calciomercato, Mbappe rivela: “Ecco dove non giocherò mai” (Di martedì 28 dicembre 2021) rivelazione dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, sul proprio futuro: “Ecco la squadra in cui non giocherò mai” Ormai l’immenso talento di Kylian Mbappe lo conosciamo tutti. L’attaccante francese è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 28 dicembre 2021)zione dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian, sul proprio futuro: “la squadra in cui nonmai” Ormai l’immenso talento di Kylianlo conosciamo tutti. L’attaccante francese è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Alto, tecnico e lo manda Mbappé: per l'attacco del Milan spunta Kolo Muani - oppip_ : RT @peelliwasbanned: Calciomercato - Torino make Verdi, Zaza and Rincon available in talk discussion with PSG for Mbappe - Juricismo : RT @peelliwasbanned: Calciomercato - Torino make Verdi, Zaza and Rincon available in talk discussion with PSG for Mbappe - vendesiverdi : RT @peelliwasbanned: Calciomercato - Torino make Verdi, Zaza and Rincon available in talk discussion with PSG for Mbappe - peelliwasbanned : Calciomercato - Torino make Verdi, Zaza and Rincon available in talk discussion with PSG for Mbappe -