Calciomercato Lazio, caccia al vice Immobile: Hudson-Odoi la prima scelta (Di martedì 28 dicembre 2021) Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero individuato in Hudson-Odoi la prima scelta come vice Immobile Maurizio Sarri ha un pensiero fisso nella testa. Vuole a tutti i costi un vice Immobile affidabile da inserire nell’imminente mercato di gennaio. Fallito l’esperimento Muriqi, che in estate era stato preferito a Caicedo ma che anche con Sarri non è riuscito ad esprimersi, secondo La Gazzetta dello Sport il preferito del Comandante resta Hudson-Odoi del Chelsea. Già allenata nella stagione 2018-2019, il centravanti può giostrare su tutto il fronte d’attacco, ha un contratto fino al 30 giugno del 2024 e una valutazione di circa trenta milioni di euro. La formula con cui provare a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021): i biancocelesti avrebbero individuato inlacomeMaurizio Sarri ha un pensiero fisso nella testa. Vuole a tutti i costi unaffidabile da inserire nell’imminente mercato di gennaio. Fallito l’esperimento Muriqi, che in estate era stato preferito a Caicedo ma che anche con Sarri non è riuscito ad esprimersi, secondo La Gazzetta dello Sport il preferito del Comandante restadel Chelsea. Già allenata nella stagione 2018-2019, il centravanti può giostrare su tutto il fronte d’attacco, ha un contratto fino al 30 giugno del 2024 e una valutazione di circa trenta milioni di euro. La formula con cui provare a ...

Advertising

CalcioNews24 : Pista inglese per il vice #Immobile in casa #Lazio - salvoformisano : Vorrei raccontarvi di quanto #Tare per questa #Lazio guardi con interesse a centrocampista indicatogli da #Sarri E… - ilpodsport : #Calciomercato 'Il Cadice su Jony e Escalante della Lazio” #ilpodsport - ilpodsport : #Calciomercato Milinkovic, futuro alla Lazio. Il padre: “Felice e con Sarri…” #ilpodsport - ilpodsport : #Calciomercato Lazio, si fa mercato: Kurzawa e Casale in lista #ilpodsport -