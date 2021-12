Calciomercato Juventus: tentativo per Muriel dell’Atalanta (Di martedì 28 dicembre 2021) Calciomercato Juventus: tentativo a gennaio per Luis Muriel dell’Atalanta. La strategia della società bianconera La Juventus è pronta a fiondarsi su Luis Muriel già a gennaio. Tra le squadre interessate al forte attaccante colombiano dell’Atalanta – scrive in Spagna il Mundo Deportivo – ci sarebbe anche l’Inter. Ai nerazzurri e ai bianconeri si aggiunge pure il Milan e quindi, a gennaio, potrebbe quindi scatenarsi una vera e propria asta per Muriel in caso di partenza da Bergamo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021)a gennaio per Luis. La strategia della società bianconera Laè pronta a fiondarsi su Luisgià a gennaio. Tra le squadre interessate al forte attaccante colombiano– scrive in Spagna il Mundo Deportivo – ci sarebbe anche l’Inter. Ai nerazzurri e ai bianconeri si aggiunge pure il Milan e quindi, a gennaio, potrebbe quindi scatenarsi una vera e propria asta perin caso di partenza da Bergamo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

