Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno individuato il nuovo centravanti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Juventus avrebbe individuato il nuovo attaccante per puntellare la rosa di mister Massimiliano Allegri durante la sessione di Calciomercato invernale. Mentre le rose si godono la pausa per le festività natalizie, le dirigenze delle società di Serie A lavorano alle prossime mosse in vista della finestra invernale di Calciomercato che si aprirà tra qualche L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laavrebbeilattaccante per puntellare la rosa di mister Massimiliano Allegri durante la sessione diinvernale. Mentre le rose si godono la pausa per le festività natalizie, le dirigenze delle società di Serie A lavorano alle prossime mosse in vista della finestra invernale diche si aprirà tra qualche L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Zoff: 'Meret si decida ad andare via da Napoli. La Juve? Rifondare non è semplice, ma Allegri...' Commenta per primo Intervistato da New Sound Level 90FM , l'ex portiere di Juve e Nazionale, Dino Zoff ha parlato della Juventus e di un portiere da lui stimato, ma che sta trovando poco spazio a Napoli, Alex Meret . MERET LASCI NAPOLI - 'Adesso ha avuto anche qualche problema fisico, ma ha davanti un portiere di piena ...

Inter e Napoli, nuova rivale per Digne Il laterale inglese dopo l'infortunio subito nel match di Champions contro la Juventus, ha messo da parte la terapia conservativa e scelto oggi di operarsi al ginocchio.

Calciomercato, Juventus: pronti 35 milioni per Scamacca, slitta il rinnovo di Dybala. Inter su Digne e Ginter Eurosport IT Prime pagine: "Lorenzo prepara l'addio", "Arabia e USA: questa Inter piace a tutti" CORRIERE DELLO SPORT - "Lorenzo prepara l'addio", apre così il Corriere dello Sport, in riferimento alla trattativa tra il Toronto e il Napoli per il capitano Insigne. Di spalla ...

Calcio: Alma, ceduto Fontana 1' di lettura Fano 28/12/2021 - L’Alma Juventus Fano 1906, comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Alejandro Fontana al Casarano Calcio.

