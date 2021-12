Calciomercato Juventus, De Sciglio verso la cessione? I numeri parlano chiaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Nel mercato di gennaio, De Sciglio potrebbe lasciare la Juventus; il terzino, fino a questo momento, ha avuto pochissimo spazio. De Sciglio (Lapresse)Il mercato si avvicina e la Juventus vuole essere grande protagonista; la società bianconera, infatti, ha intenzione di regalare ad Allegri i rinforzi di cui il tecnico ha bisogno per poter affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Centrocampista e attaccante gli obiettivi per la sessione invernale. In mezzo al campo, visto le ultime prestazioni di Arthur, il mirino è stato spostato su una mezzala; Rabiot non convince, Ramsey è fuori dal progetto e la Juventus ha bisogno di un giocatore che riesca ad abbinare qualità e forza fisica. Per quanto riguarda l’attaccante, la società bianconera non può permettersi errori; se si vogliono ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 dicembre 2021) Nel mercato di gennaio, Depotrebbe lasciare la; il terzino, fino a questo momento, ha avuto pochissimo spazio. De(Lapresse)Il mercato si avvicina e lavuole essere grande protagonista; la società bianconera, infatti, ha intenzione di regalare ad Allegri i rinforzi di cui il tecnico ha bisogno per poter affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Centrocampista e attaccante gli obiettivi per la sessione invernale. In mezzo al campo, visto le ultime prestazioni di Arthur, il mirino è stato spostato su una mezzala; Rabiot non convince, Ramsey è fuori dal progetto e laha bisogno di un giocatore che riesca ad abbinare qualità e forza fisica. Per quanto riguarda l’attaccante, la società bianconera non può permettersi errori; se si vogliono ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato, Juventus: pronti 35 milioni per Scamacca, slitta il rinnovo di Dybala. Inter su Digne e Ginter Eurosport IT Michele Zeoli ed il sogno realizzato: "Ragazzi, non smettete mai di crederci" Lo ricordiamo volentieri perché ha allenato i dilettanti nel Lazio ma anche perché è stato un calciatore importante a livello professionistico. Ora, professionista, c’è tornato nuovamente, al Torino a ...

Scamacca, non c'è la chiara preferenza per la Juve: il Sassuolo spera nell'asta Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 del Sassuolo e della nostra nazionale, non avrebbe una chiara preferenza per la Juventus, cosa che, invece, aveva l'ex compagno di squadra ...

