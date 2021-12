Calciomercato Juve: clamoroso ritorno di un big! (Di martedì 28 dicembre 2021) Il francese potrebbe fare un clamoroso ritorno a Torino, Juve sogna in grande. Pogba è il sogno di mercato da tempo, la Juve sogna un suo ritorno da anni ormai. Lunghissima telenovela quella che lega Paul Pogba alla Vecchia Signora che potrebbe arrivare al capolinea quest’ estate. Il francese potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno e quindi lasciare Manchester. Oltre alla Juve, Pogba è stato spesso accostato alla corte di Florentino Pérez. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport però l’allontanamento del Real Madrid favorirebbe i bianconeri che dovranno però liberarsi di alcuni esuberi in rosa. In caso di cessione dei vari Ramsey ed Arthur il decreto crescita darebbe una grossa mano alla Vecchia Signora per sostenere le onerose spese d’ingaggio ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 dicembre 2021) Il francese potrebbe fare una Torino,sogna in grande. Pogba è il sogno di mercato da tempo, lasogna un suoda anni ormai. Lunghissima telenovela quella che lega Paul Pogba alla Vecchia Signora che potrebbe arrivare al capolinea quest’ estate. Il francese potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno e quindi lasciare Manchester. Oltre alla, Pogba è stato spesso accostato alla corte di Florentino Pérez. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport però l’allontanamento del Real Madrid favorirebbe i bianconeri che dovranno però liberarsi di alcuni esuberi in rosa. In caso di cessione dei vari Ramsey ed Arthur il decreto crescita darebbe una grossa mano alla Vecchia Signora per sostenere le onerose spese d’ingaggio ...

