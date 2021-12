Calciomercato Inter, tentativo disperato: scambio improponibile a gennaio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Missione rinnovi sempre prioritaria in casa Inter. I nerazzurri lavorano da tempo su Marcelo Brozovic, mentre dalla Premier League potrebbe arrivare il tentativo disperato L’Inter conduce con autorevolezza la classifica… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Missione rinnovi sempre prioritaria in casa. I nerazzurri lavorano da tempo su Marcelo Brozovic, mentre dalla Premier League potrebbe arrivare ilL’conduce con autorevolezza la classifica… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, Inter: primi contatti per #Ginter - cmdotcom : Clamoroso, l'International Business Times: 'Il fondo #Pif a un passo dal comprare l'#Inter. In arrivo i documenti,… - cmdotcom : #Inter, accordo sulla parola per il rinnovo della dirigenza fino al 2024: si attendono i contratti dalla Cina… - Yuro_23 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, Inter: primi contatti per #Ginter - GreenMidnight1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, Inter: primi contatti per #Ginter -