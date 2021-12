Calciomercato Inter | rivoluzione in difesa

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 dicembre 2021) L’gioca d’ anticipo per ilestivo, obiettivoin difes. L’si muove in anticipo, perché la prossima estate potrebbe portare a diverse novità nell’attuale organico, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo.infuocato in casa. Nell’ ultimo periodo ci sono stati i rinnovi di un Alessandro Bastoni sempre più punto fermo dei nerazzurri , Federico Di Marco considerato nel pieno del progettoista. Con Skriniar imprescindibile per Simone Inzaghi, le incognite principali portano al futuro di Stefan de Vrij. Oltre a de Vrij si valuta anche la situazione di Danilo D’Ambrosio e Ranocchia, che presentano un contratto in scadenza a breve. Gleison Bremer of Torino FC CASO DE VRIJ. Per l’ olandese ...