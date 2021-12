Calciomercato Inter: D’Ambrosio in uscita. Ci pensa il Milan? (Di martedì 28 dicembre 2021) Potrebbero esserci delle novità tra entrate e uscite nel reparto difensivo dell’Inter sul mercato per la prossima estate L’Inter ha messo da tempo nel mirino GInter, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Moenchengladbach. La concorrenza per il tedesco è agguerrita perché altri grandi club europei hanno messo nei radar il difensore tedesco. In caso di arrivo a Milano di GInter, uno tra Ranocchia e D’Ambrosio potrebbe lasciare il club campione d’Italia come scrive Tuttosport. D’Ambrosio resterebbe sempre in orbita Milan dopo i sondaggi della scorsa estate prima che scattasse il rinnovo con l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Potrebbero esserci delle novità tra entrate e uscite nel reparto difensivo dell’sul mercato per la prossima estate L’ha messo da tempo nel mirino G, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Moenchengladbach. La concorrenza per il tedesco è agguerrita perché altri grandi club europei hanno messo nei radar il difensore tedesco. In caso di arrivo ao di G, uno tra Ranocchia epotrebbe lasciare il club campione d’Italia come scrive Tuttosport.resterebbe sempre in orbitadopo i sondaggi della scorsa estate prima che scattasse il rinnovo con l’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

