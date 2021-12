Calciomercato | Ferran Torres dal Manchester City al Barcellona | adesso è ufficiale

(Di martedì 28 dicembre 2021) Era nell’aria, maè un nuovo giocatore del. Il 21enne spagnolo arriva alla corte di mister Xavi dopo una stagione e mezza tra le fila deldi Pep Guardiola. Per lui, tra tutte le competizioni, 43 presenze e 16 reti. Ottimo innesto per il Barça che acquista uno dei maggiori talenti del calcio spagnolo. Perdita indolore per la squadra inglese invece, dato chein questa stagione aveva trovato pochissimo spazio. Di seguito, il comunicatodel. SportFace.

BARCELLONA - A Barcellona stanno per abbracciare il nuovo acquisto di mercato.Torres è arrivato , dove è pronto a cominciare la sua nuova avventura in maglia blaugrana. Secondo Mundo Deportivo , l'attaccante del Manchester City oggi svolgerà le visite mediche di rito. Se ...Torres è a Barcellona. L'attaccante verrà sottoposto nella giornata di oggi alle visite mediche , al termine delle quali il club catalano annuncierà ufficialmente il suo arrivo. Questo quanto ...Era nell'aria, ma adesso è ufficiale: Ferran Torres è un nuovo giocatore del Barcellona. Il 21enne spagnolo arriva alla corte di mister Xavi dopo una stagione e mezza tra le fila del Manchester City d ...Ferran Torres lascia il Manchester City e torna in Spagna per giocare col Barcellona. Operazione da 55 milioni di euro più bonus.