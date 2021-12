Calciomercato Cagliari, tutto fatto per Lovato: domani le visite mediche (Di martedì 28 dicembre 2021) Calciomercato Cagliari: i rossoblù stanno per chiudere il primo colpo. domani Lovato sosterrà le visite mediche La trattativa per Matteo Lovato dall’Atalanta al Cagliari può considerarsi virtualmente conclusa. Come riporta La Gazzetta dello Sport nella giornata di domani Lovato sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il proprio contratto con il Cagliari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021): i rossoblù stanno per chiudere il primo colpo.sosterrà leLa trattativa per Matteodall’Atalanta alpuò considerarsi virtualmente conclusa. Come riporta La Gazzetta dello Sport nella giornata disosterrà ledi rito prima di firmare il proprio contratto con il. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

