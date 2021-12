Calciomercato Bologna | intreccio con la Roma per un terzino | la situazione

(Di martedì 28 dicembre 2021) La Serie A è ferma, canonicamente, in questa fase deputata alle festività natalizie. Il calcio in generale, invece, fa i conti con i nuovi contagi del Coronavirus. Passato Natale e Santo Stefano, tutti i tifosi sono con lo sguardo rivolto verso l’alto per attendere i botti di Capodanno, con il mercato che adesso entra, davvero, nella sua fase clou. Nel mese di gennaio, infatti, aprono le trattative invernali (o di riparazione) che interessano tutti i club europei. È un buon momento per correggere il tiro cercando di sistemare gli errori fatti in sede estiva. Con la minaccia sempre più incombente portata dalla variante Omicron del Covid-19 sullo sfondo, tutti i club proveranno a gettarsi sugli obiettivi di mercato per migliorare le rispettive rose. Possibili blocchi del campionato o meno. Si muovono tutte le società, dalla massima serie alla Serie C. Il...

I felsinei hanno compiuto uno step in avanti importante rispetto alla passsata stagione. I ragazzi di Mihajlovic sono entrati sempre più in sintonia tra loro e con lo stesso mister. Si scalda l'asse di mercato Torino-Bologna. Secondo quanto riporta Tuttosport, i granata e i rossoblù starebbero infatti lavorando a un'ipotesi di scambio: Simone Verdi potrebbe tornare in rossoblù, dove ha già giocato per due stagioni.