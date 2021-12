Calcio | Rottura con spogliatoio Benfica | Jorge Jesus verso dimissioni

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @sportface2016: #Lazio, rottura ultras-#Acerbi e striscione eloquente: 'Vattene' - sportface2016 : #Lazio, rottura ultras-#Acerbi e striscione eloquente: 'Vattene' - JuventusUn : #Juventus, colpaccio dalla Capitale: rottura e addio senza scambio! IL COLPO? - JuventusUn : #Lazio, rottura totale con #Milinkovic | C’e la #Juventus: prezzo fissato, ok di #Lotito! C'E LA DATA ?… - LALAZIOMIA : Calcio: Rottura Curva Nord-Acerbi 'Senza onore, subito via da Roma' - Tiscali Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Rottura

Tiscali.it

Dietro questa decisione ci sarebbe lacon lo spogliatoio, con i giocatori che si erano rifiutati di allenarsi dopo che Jesus aveva messo fuori rosa Pizzi, uno dei capitani. La frattura col ...Stagione finita per Simon Kjaer, che all'età di 32 anni deve fare i conti con ladel crociato. Serve un difensore al Milan, anche se l'uscita dalle coppe rende forse meno impellente l'...ASCOLTA Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno messo nel mirino Digne e studiano la formula per convincere l’Everton Nelle ultime ore l’Inter ha avuto un approccio con l’Everton per Lucas Digne, terz ...Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre dec ...