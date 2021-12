Calcio | morto Hugo Maradona per un arresto cardiaco | era il fratello di Diego**

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. - (Adnkronos) - E'questa mattinadi Diego Armando, a causa di un, 52 anni, viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Ildel pibe de oro è deceduto nella sua abitazione, a poco più di un anno di distanza dalla morte delavvenuta il 25 novembre 2020 in Argentina.

Advertising

Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - CorSport : È morto #Hugo #Maradona: era il fratello di Diego - SkySport : Dramma in Algeria, Sofiane Loukar muore in campo a 30 anni dopo un malore #SkySport #Algeria #SofianeLoukar #Loukar - cristoferdiaz2 : RT @Gazzetta_it: Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - Victor_Xeneiize : RT @Gazzetta_it: Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio morto

Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro, è deceduto. Aveva 52 anni, èin mattinata per un arresto cardiaco nella sua casa in provincia di Napoli. segue servizio completoE'questa mattina Hugo Maradona . Il fratello di Diego Armando è stato colpito da un arresto ... Hugo Maradona aveva cominciato a giocare aanche lui da giovanissimo, come Diego e il ...È morto Hugo Maradona, ex-calciatore passato anche dalla Serie ... tra Porto Rico e Italia, dove ha diretto la scuola calcio napoletana Mariano Keller. Il rapporto col fratello Hugo Maradona e Diego ...È morto Hugo Maradona, il fratello di Diego Armando, colpito da un arresto cardiaco. L'uomo, 52 anni, viveva in provincia di Napoli.