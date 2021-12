Calcio: il Toronto tenta Insigne, presentata mega offerta da 11,5 mln a stagione più bonus (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – Un pressing continuo per cercare di strappare il ‘sì’ di Lorenzo Insigne. Il Toronto FC non molla la presa sul capitano del Napoli in scadenza a giugno 2022, anzi, dopo i corteggiamenti e gli incontri delle scorse settimane, adesso, secondo quanto riporta Sky Sport, ha presentato un’ultima offerta davvero importantissima: proposta quinquennale da 11.5 milioni di euro a stagione più 4.5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist. Insigne non ha ancora accettato la proposta del club canadese, ma è molto tentato e sembra orientato a dire presto definitivamente ‘sì’. Eventualmente però il trasferimento avverrebbe solo a giugno, visto che Insigne ha deciso di finire la stagione con il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – Un pressing continuo per cercare di strappare il ‘sì’ di Lorenzo. IlFC non molla la presa sul capitano del Napoli in scadenza a giugno 2022, anzi, dopo i corteggiamenti e gli incontri delle scorse settimane, adesso, secondo quanto riporta Sky Sport, ha presentato un’ultimadavvero importantissima: proposta quinquennale da 11.5 milioni di euro apiù 4.5 milioni di euro dilegati al numero di gol e assist.non ha ancora accettato la proposta del club canadese, ma è moltoto e sembra orientato a dire presto definitivamente ‘sì’. Eventualmente però il trasferimento avverrebbe solo a giugno, visto cheha deciso di finire lacon il ...

