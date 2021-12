Calcio: Chiesa, ‘ho rinunciato alle ferie per tornare subito al top’ (Di martedì 28 dicembre 2021) Torino, 28 dic. – (Adnkronos) – “Mi sto allenando alla Continassa. Devo recuperare dall’infortunio e ho deciso di non andare in ferie. Voglio essere al 100% per il 2022”. Così l’attaccante della Juventus Federico Chiesa nel corso di un’intervista a ‘Repubblica’. “Sto pensando solo al ritorno in campo e alla prossima partita con il Napoli -aggiunge l’ex giocatore della Fiorentina-. Voglio vincere con la Juve e riportarla in alto. Ora puntiamo alla Supercoppa contro l’Inter, poi alla Coppa Italia. Per il campionato, vedremo. E siamo agli ottavi di Champions: lì è tutto da scrivere”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Torino, 28 dic. – (Adnkronos) – “Mi stonando alla Continassa. Devo recuperare dall’infortunio e ho deciso di non andare in. Voglio essere al 100% per il 2022”. Così l’attaccante della Juventus Federiconel corso di un’intervista a ‘Repubblica’. “Sto pensando solo al ritorno in campo e alla prossima partita con il Napoli -aggiunge l’ex giocatore della Fiorentina-. Voglio vincere con la Juve e riportarla in alto. Ora puntiamo alla Supercoppa contro l’Inter, poi alla Coppa Italia. Per il campionato, vedremo. E siamo agli ottavi di Champions: lì è tutto da scrivere”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

