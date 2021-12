Calcio: Barcellona, Jordi Alba positivo al Covid (Di martedì 28 dicembre 2021) Barcellona, 28 dic. - (Adnkronos) - C'è un altro calciatore positivo al Covid in casa Barcellona. Dopo Dani Alves e Clement Lenglet, anche Jordi Alba è risultato positivo dopo l'ultimo ciclo di tamponi. Il terzino sta bene ed è in isolamento presso il proprio domicilio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021), 28 dic. - (Adnkronos) - C'è un altro calciatorealin casa. Dopo Dani Alves e Clement Lenglet, ancheè risultatodopo l'ultimo ciclo di tamponi. Il terzino sta bene ed è in isolamento presso il proprio domicilio.

