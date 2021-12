Calcio: Alaves esonera Calleja, Mendilibar nuovo allenatore (Di martedì 28 dicembre 2021) La squadra basca aveva raccolto un solo punto nelle ultime 5 partite VITORIA - GASTEIZ (SPAGNA) - Salta un'altra panchina nella Liga spagnola. L'Alaves ha ufficializzato oggi l'esonero di Javier ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) La squadra basca aveva raccolto un solo punto nelle ultime 5 partite VITORIA - GASTEIZ (SPAGNA) - Salta un'altra panchina nella Liga spagnola. L'ha ufficializzato oggi l'esonero di Javier ...

