Calcio a 5, Serie A: il Petrarca batte la Meta Catania. Successi esterni per Manfredonia e Lido di Ostia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Serie A di Calcio a 5 regala emozioni anche durante il turno natalizio. Andiamo a vedere come sono andate le cose in questa prima parte della 14esima giornata, in un programma a cui – al netto del rinvio del match fra Aniene e Italservice Pesaro – mancano ancora Pescara-Came Dosson (29 dicembre) e Olimpus Roma-CMB Matera (30 dicembre). Il risultato più importante l’ha ottenuto sicuramente la capolista Petrarca che in casa è riuscita a imporsi per 3-1 sulla Meta Catania grazie alle reti, tutte nella ripresa e in rimonta dopo il gol dei siciliani a firma di Rossetti, messe a referto da Jefferson, Kakà e Rafinha. Da una vittoria interna all’altra: quella del Sandro Abate, capace di regolare 4-2 la Feldi Eboli in uno dei tanti incroci campani del campionato. Dopo un primo tempo chiusosi sullo 0-0, gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) LaA dia 5 regala emozioni anche durante il turno natalizio. Andiamo a vedere come sono andate le cose in questa prima parte della 14esima giornata, in un programma a cui – al netto del rinvio del match fra Aniene e Italservice Pesaro – mancano ancora Pescara-Came Dosson (29 dicembre) e Olimpus Roma-CMB Matera (30 dicembre). Il risultato più importante l’ha ottenuto sicuramente la capolistache in casa è riuscita a imporsi per 3-1 sullagrazie alle reti, tutte nella ripresa e in rimonta dopo il gol dei siciliani a firma di Rossetti, messe a referto da Jefferson, Kakà e Rafinha. Da una vittoria interna all’altra: quella del Sandro Abate, capace di regolare 4-2 la Feldi Eboli in uno dei tanti incroci campani del campionato. Dopo un primo tempo chiusosi sullo 0-0, gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Spezia, confermato Thiago Motta: Nicola e Maran in preallarme Sarà ancora Thiago Motta a guidare lo Spezia nella sfida contro l'Hellas Verona del 6 gennaio nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I liguri hanno chiuso a 16 punti, diciassettesimo posto, al giro di boa. L'allenatore ex Genoa sembrava destinato all'addio, ma il pareggio contro l'Empoli (1 - 1) e la vittoria al Maradona ...

Mercato, la Don Carlo Misilmeri non si ferma più: arrivano altri due giocatori dalla Serie D Calcio 2021 - 2022 Eccellenza Sicilia Girone A Squadra Don Carlo Misilmeri Continua senza sosta la ... ha reso noto l'arrivo di due nuovi innesti provenienti dalla Serie D: si tratta del difensore ...

Calcio e streaming: la Copa del Rey andrà in onda su Twitch Svolta storica per il calcio in streaming. La copa del rey sbarca ufficialmente su Twitch. La Spagna in questo modo, si conferma uno dei Paesi più all’avanguardia nel settore dell’innovazione tecnolog ...

