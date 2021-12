Calamità naturali, Patuanelli stanzia 83 milioni di euro per le aziende agricole (Di martedì 28 dicembre 2021) “Indennizzi alle imprese che hanno subito danni da Calamità naturali. Con 83 milioni di euro diamo ristoro a tutte quelle aziende agricole gravemente colpite dai danni causati dagli eventi climatici avversi. Dopo il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, ho infatti sottoscritto i due decreti relativi alla distribuzione degli interventi compensativi”. Lo scrive su Facebook il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. “Lavorare sulla ripartenza è fondamentale, ma la priorità è aiutare le imprese a rialzarsi e offrire i necessari strumenti di prevenzione per il futuro – aggiunge -. Per questo abbiamo istituito con la Legge di Bilancio il “Fondo Mutualistico Nazionale”, che potrà contare fino al 2027 su 691,5 milioni ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) “Indennizzi alle imprese che hanno subito danni da. Con 83didiamo ristoro a tutte quellegravemente colpite dai danni causati dagli eventi climatici avversi. Dopo il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, ho infatti sottoscritto i due decreti relativi alla distribuzione degli interventi compensativi”. Lo scrive su Facebook il ministro delle Politiche, Stefano. “Lavorare sulla ripartenza è fondamentale, ma la priorità è aiutare le imprese a rialzarsi e offrire i necessari strumenti di prevenzione per il futuro – aggiunge -. Per questo abbiamo istituito con la Legge di Bilancio il “Fondo Mutualistico Nazionale”, che potrà contare fino al 2027 su 691,5...

